Банк Уралсиб поддержал акцию «Добрый урожай» Новосибирского зоопарка

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Мероприятие прошло в рамках поддержки акции Новосибирского зоопарка «Добрый урожай» и плана мероприятийрегионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, членом которого с 2021 года является Новосибирский филиал Банка Уралсиб.

В июне этого года Банка Уралсиб принял участие в фестивале «Экомир», который прошел в Новосибирском зоопарке.Организаторами фестиваля выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило».Гостями мероприятия стали более 10,5 тысяч жителей города.

- Мы не первый год принимаем участие в различных экологических акциях, сажаем деревья, убираем мусор, помогаем приютам бездомных животных, оказываем содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, поддерживает различные социальные инициативы, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

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