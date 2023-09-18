Труп мужчины весом в 180 килограммов не могли вынести из новосибирской квартиры.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Октябрьском районе в квартире на улице Якушева умер мужчина. Из-за большого веса медики скорой не смогли вынести тело. Они обратились в службу спасения.
- Бригада врачей просит помощи в транспортировке трупа с большим весом. Помощь оказана, – говорится в сводке МАСС.
Труп мужчины весом свыше 180 килограммов удалось транспортировать до морга. Известно, что на операцию ушло почти 40 минут.
По какой причине умер новосибирец, установит вскрытие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер