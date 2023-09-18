Труп мужчины весом в 180 килограммов не могли вынести из новосибирской квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе в квартире на улице Якушева умер мужчина. Из-за большого веса медики скорой не смогли вынести тело. Они обратились в службу спасения.

- Бригада врачей просит помощи в транспортировке трупа с большим весом. Помощь оказана, – говорится в сводке МАСС.

Труп мужчины весом свыше 180 килограммов удалось транспортировать до морга. Известно, что на операцию ушло почти 40 минут.

По какой причине умер новосибирец, установит вскрытие.

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