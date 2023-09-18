Под Новосибирском восстановили права инвалидов после вмешательства прокуратуры

Суд обязал администрацию устранить все нарушения. Фото: прокуратура НСО

В здании администрации Кочковского района Новосибирской области нарушили права инвалидов. Это выявили в ходе проверки, проведенной прокуратурой.

− Установлено, что в здании администрации Кочковского района не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, − отметили в пресс-службе ведомства.

Так, вход в здание не был оснащен пандусом. Не было графических и цветовых средств информации, а также тактильно-визуальной схемы помещений для инвалидов по зрению.

Суд обязал администрацию устранить все нарушения. В итоге местные власти исполнили решение суда, тем самым восстановив права инвалидов.

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