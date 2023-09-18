В Новосибирске 49-летний мужчина ответит в суде за организацию азартных игр.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 49-летний мужчина предстанет в суде по обвинению в организации азартных игр. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 171 УК РФ.
Как установило следствие, обвиняемый с января 2022 по апрель 2022 проводил азартные игры в заведении на улице Нарымской в Новосибирске, сообщает прокуратура Новосибирской области. Он оборудовал в помещении игорный зал с оборудованием и игровой программой.
– Противоправную деятельность пресекли оперативные сотрудники Управления МВД России по городу Новосибирску, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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