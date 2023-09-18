В Новосибирске 10-летнему мальчику зажало ногу автоматическими воротами

Ногу школьника зажало автоматическими воротами. Фото: скриншот из видео / Спасатели МАСС

В Новосибирске 10-летнему мальчику понадобилась помощь спасателей. Ногу школьника зажало автоматическими воротами, выбраться самостоятельно он не смог.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, по улице Котовского. Обращение поступило в 15:07 по местному времени.

На место выехали представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они освободили ногу мальчика.

Школьника передали врачам скорой помощи и родителям. Последние, кстати, все время были рядом – поддерживали сына и спокойно ждали, пока ему окажут помощь.

− Во время работ спасателей МАСС ребенок держался мужественно, вел себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей, − отметили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

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