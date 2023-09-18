Под Новосибирском живодёр выкинул из окна котёнка вместе с лотком

Мертвого котенка нашли под окнами дома. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители посёлка Кудряшовский нашли под окнами пятиэтажки мертвого котёнка, рядом с которым лежал лоток. Местные заявили, что животное из окна выкинул хозяин-живодёр. Они сообщили о ЧП в полицию.

– Я подъехала к дому и, увидев это, вызвала полицию в 11:28, полиция приехала в 18:30, к этому моменту труп котёнка уже убрали, – рассказала жительница посёлка в группе «АСТ-54». По словам девушки, живодёр сам подъехал к полицейской машине и признался, что убил питомца.

– «Вы чё тут, из-за котёнка? Ну, это я его убил, и чё?», – процитировала его очевидица.

После чего мужчину забрали в отдел. Местные переживают, что живодёра не накажут. Ранее КП-Новосибирск писала, что живодера, жестоко убившего трех кошек, приговорили к исправительным работа

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