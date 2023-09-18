Новосибирск затянуло плотной дымкой утром 18 сентября

Дымка окутала город.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Ранним утром 18 сентября Новосибирск окутала плотная сизая дымка. Фотографии КП-Новосибирск прислали читатели.
– Вероятно, смог вперемешку с туманом, – поделились мнением новосибирцы.
Рассвет через дымку выглядел необычно.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В городе, по данным Западно-сибирского гидрометцентра, действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Его синоптики ввели до 18 сентября.
Также метеорологи прогнозировали осенний туман. После того, как он рассеется, в Новосибирске будет +17…+22 градуса. По прогнозам синоптиков, никаких осадков в течение дня не ожидается.
Такой была дымка на улице Советской.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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