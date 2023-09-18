Новосибирск затянуло плотной дымкой утром 18 сентября

Дымка окутала город. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Ранним утром 18 сентября Новосибирск окутала плотная сизая дымка. Фотографии КП-Новосибирск прислали читатели.

– Вероятно, смог вперемешку с туманом, – поделились мнением новосибирцы.

Рассвет через дымку выглядел необычно. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В городе, по данным Западно-сибирского гидрометцентра, действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Его синоптики ввели до 18 сентября.

Также метеорологи прогнозировали осенний туман. После того, как он рассеется, в Новосибирске будет +17…+22 градуса. По прогнозам синоптиков, никаких осадков в течение дня не ожидается.

Такой была дымка на улице Советской. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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