Болельщики выбрали новое название для ФК «Новосибирск»

Болельщики ФК «Новосибирск» проголосовали за переименование клуба. Фото: https://vk.com/fcnsk

Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют. Большинство болельщиков проголосовали за то, чтобы он носил название «Сибирь».

Информация появилась в официальной группе ФК в социальной сети «ВКонтакте». Там указано, что всего удалось собрать 1499 голосов.

На голосовании было предложено три варианта названия – «Сибирь», «Чкаловец» и «Новосибирск». Первый вариант получил 1111 голосов, второй и третий – 246 и 137 голосов соответственно. Пять бюллетеней оказались недействительными.

− Поздравляем всех болельщиков с окончанием голосования! Мы − «Сибирь», нас не остановить! – говорится в публикации.

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