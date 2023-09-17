В Новосибирске хулиганы обстреляли припаркованные машины и окна жилого дома

Неизвестные отметились на улицах Ветлужской и Барьерной. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»

В Новосибирске объявились хулиганы, обстреливающие припаркованные машины и окна жилых домов. От их рук уже пострадало имущество нескольких местных жителей.

Неизвестные отметились на улицах Ветлужской и Барьерной, сообщили в группе «АСТ-54». Все произошло в ночь на 17 сентября.

− Разыскиваются «стрелки», которые выстрелили в окно по адресу: Ветлужская, 24. Заявление в полицию написано, − сообщил один из местных жителей.

На видео попали двое парней в капюшонах. Один из них – во всем черном, направил что-то похожее на пистолет в сторону окон квартир и несколько раз выстрелил.

От действий хулиганов пострадали также автомобили на Барьерной, 19. Злоумышленники обстреляли стекла машин, пробив как минимум одно.

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