Игра игрой, а сончас по расписанию: в Новосибирске белые медведицы Белка и Стрелка утомились, бегая за лейкой

После активной игры Белка и Стрелка устроили сончас. Фото: скриншот из видео Анны Новиковой

Белые медведицы из Новосибирского зоопарка Белка и Стрелка устроили игры с любимой салатовой лейкой. Сестрички прыгали за «игрушкой» в воду, неуклюже гоняли ее по вольеру. И в итоге так утомились, что прилегли отдохнуть.

Забавное видео на своем YouTube-канале опубликовала местная жительница Анна Новикова – постоянная посетительница зверинца. По записи можно понять, что у медведиц выдались веселые выходные.

Одна из полярных сестричек кидала лейку в воду, после чего прыгала за ней в бассейн. В это время мама Герда отдыхала в стороне, радуясь минутам спокойствия.

После игры Белка и Стрелка тоже устроили сончас, развалившись на ступенях.

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