Умер Владимир Гнидин - заслуженный врач РФ из Новосибирской области

Владимир Гнидин занимал должность заведующего хирургическим отделением Болотнинской ЦРБ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 17 сентября, скончался врач-хирург из Болотнинского района Новосибирской области Владимир Гнидин. Трагическую новость на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Олег Королев.

Владимиру Викторовичу было 65 лет. Он занимал должность заведующего хирургическим отделением Болотнинской ЦРБ. В 2011 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Также сибиряк был почетным жителем города Болотное.

Многие называли Владимира Викторовича «хирургом от Бога». Что послужило причиной его смерти – не уточняется.

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