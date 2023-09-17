Плавают и чистят перышки: пингвины из Новосибирского зоопарка устроили банный день

Пингвины демонстрируют посетителям гладкие и идеально чистые перышки. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

Пингвины Гумбольдта из Новосибирского зоопарка по полной наслаждаются солнечными деньками. Так, например, птицы устроили банный день в открытом бассейне.

Видеозапись появилась на YouTube-канале постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой. Сибирячка запечатлела, как пингвины с удовольствием плавают и тщательно чистят перышки в воде.

Некоторые, намывшись, начали нырять, гоняясь друг за другом. А кто-то решил вылезти на берег и продолжить прихорашиваться там.

После водных процедур черно-белые красавцы подошли поближе к посетителям, чтобы похвастаться гладким и идеально чистым оперением.

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