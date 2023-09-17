В Новосибирске «Ночные волки» закрыли мотосезон-2023

В Новосибирске состоялось закрытие мотосезона-2023. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk
В Новосибирске состоялось закрытие мотосезона-2023. Мероприятия организовали байкеры из мотоклуба «Ночные волки».
Закрыть сезон приехало большое количество «железных коней». Брутальные сибиряки и отважные сибирячки собрались вместе, объединенные любовью к мотоциклам и экстриму.
Закрыть сезон приехали как брутальные байкеры, так и прекрасные дамы. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk
Байкеры проехали по городу колонной, а также устроили совместную фотосессию.
Байкеры проехали по городу колонной. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk
− Огромное спасибо всем, кто приехал, поддержал нас в этот погожий денек и подышал с нами ветром, − написали в группе мотоклуба в социальной сети «ВКонтакте».
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