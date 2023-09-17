В Новосибирске «Ночные волки» закрыли мотосезон-2023

В Новосибирске состоялось закрытие мотосезона-2023. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk

В Новосибирске состоялось закрытие мотосезона-2023. Мероприятия организовали байкеры из мотоклуба «Ночные волки».

Закрыть сезон приехало большое количество «железных коней». Брутальные сибиряки и отважные сибирячки собрались вместе, объединенные любовью к мотоциклам и экстриму.

Закрыть сезон приехали как брутальные байкеры, так и прекрасные дамы. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk

Байкеры проехали по городу колонной, а также устроили совместную фотосессию.

Байкеры проехали по городу колонной. Фото: https://vk.com/nw_novosibirsk

− Огромное спасибо всем, кто приехал, поддержал нас в этот погожий денек и подышал с нами ветром, − написали в группе мотоклуба в социальной сети «ВКонтакте».

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