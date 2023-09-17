«На замечания реагируют агрессивно»: в Новосибирске алкоголики и бездомные терроризируют жителей дома на Забалуева

Местные жители неоднократно вызывали на место полицию. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске алкоголики и бездомные облюбовали территорию напротив жилого дома на Забалуева, 21/1. Они притащили туда старые диваны и стол, создав импровизированную «пивнушку».

О проблеме одна из местных жительниц сообщила в группе «Инцидент Новосибирск». По ее словам, там собираются не только мужчины, ведущие аморальный образ жизни, но и женщины.

− На замечания со стороны жителей реагируют агрессивно, кидаются драться и угрожают расправой, − пожаловалась сибирячка.

Местные жители неоднократно вызывали на место полицию. Однако каждый приезд заканчивался обычной беседой с выпивающими.

Автор публикации добавила, что жильцы дома обращались в УК с просьбой помочь. Сотрудники ЖЭУ пытались вывезти мебель с территории, однако постояльцы не давали им этого сделать. Они кидались в драку, препятствуя уборке.

В июне одна из местных жительниц заметила в импровизированной «пивнушке» двух несовершеннолетних девушек. Женщина сделала замечание, в итоге ей залили лицо перцовым баллончиком.

А еще, по словам жильцов, там начали устраивать оргии. Весь этот ужас происходит на глазах у детей.

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