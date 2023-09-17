В Новосибирске на улице заметили необычного розового голубя

Необычного голубя с розовыми перьями заметили на одной из улиц Новосибирска. Фото: Новосибирский паблик

Необычного голубя с розовыми перьями заметили на одной из улиц Новосибирска. Фотография появилась в телеграм-канале «Новосибирский паблик» в воскресенье, 17 сентября.

Где именно сняли птицу – не уточняется. На фото видно, что голова и крылья голубя окрашены в нежно-розовый. При этом большая часть тела у него серо-белая.

Не исключено, что голубя кто-то специально покрасил. Либо пернатый мог испачкаться в краске.

Ранее КП-Новосибирск писала про голубя Валеру, которому хозяйка сшила леопардовый подгузник.

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