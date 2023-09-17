В Заельцовском районе Новосибирска 14-летний подросток пострадал в ДТП

Авария произошла вечером в субботу, 16 сентября. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска столкнулись «Ниссан» и «Лада». В результате ДТП пострадал 14-летний подросток.

Авария произошла вечером в субботу, 16 сентября. Женщина за рулем Nissan Juke двигалась по улице Кропоткина. У дома № 120 она начала разворачиваться с крайнего правого ряда, чтобы поехать в обратном направлении.

В момент совершения маневра водитель столкнулась с автомобилем Lada Granta.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Lada − мальчик, 14 лет, который был доставлен в лечебное учреждение, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

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