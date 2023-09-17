В Новосибирске освятили семь новых пожарных автоцистерн МЧС

Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Таинство состоялось в Вознесенском кафедральном соборе в субботу, 16 сентября.

Таинство было приурочено ко дню иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Провел его митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Новую технику доставили в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима. Известно, что машины произведены в Челябинской области.

− Каждая машина прошла испытания, данные образцы техники уже есть на вооружении пожарных из Новосибирской области и успешно применяются в ликвидации пожаров, − подчеркнули в пресс-службе МЧС региона.

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