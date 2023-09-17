В Новосибирске освятили семь новых пожарных автоцистерн МЧС

Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Таинство состоялось в Вознесенском кафедральном соборе в субботу, 16 сентября.
Таинство было приурочено ко дню иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Провел его митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, рассказали в ГУ МЧС России по НСО.
Новую технику доставили в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима. Известно, что машины произведены в Челябинской области.
− Каждая машина прошла испытания, данные образцы техники уже есть на вооружении пожарных из Новосибирской области и успешно применяются в ликвидации пожаров, − подчеркнули в пресс-службе МЧС региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер