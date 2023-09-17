Тепло и солнечно: синоптики обещают приятный осенний день 17 сентября в Новосибирске

Воздух прогреется до +21 градусов в Новосибирске 17 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики порадовали прогнозом погоды на 17 сентября в Новосибирске. По их данным, в городе будет тепло и солнечно

– Воздух днем прогреется до +19…+21 градуса. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утро местами возможны туманы, – предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» тоже обещает солнечный день и +21 градус тепла.

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