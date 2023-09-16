В Новосибирске сотрудник МВД угнал авто умершего человека.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске сотрудник МВД угнал авто умершего человека. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
– Установлено, что сотрудник, выезжавший на место происшествия, похитил имущество, принадлежащее погибшему гражданину, – уточнили в пресс-службе полиции.
В ГУ МВД по НСО уточнили, что в случае окончательного подтверждения вины, сотрудника уволят из органов. Кроме того, он понесет наказание по закону.
Известно, что сотрудник МВД сначала забрал документы на авто и ключи. А потом присвоил себе и машину погибшего.
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