В Новосибирске прошел пикет в поддержку сотрудников скорой помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 16 сентября прошел пикет в поддержку сотрудников скорой помощи. Прошла акция на Семьи Шамшиных, 42. Известно, что мэрия согласовала мероприятие.

Как пишет Сибкрай.ru, в пикете участвовали 15 человек. Их требованием было предотвратить развал службы.

Одна из участниц акции, Ольга, рассказала, что работает фельдшером высшей категории с зарплатой в 30 тысяч рублей. Работать, поделилась женщина, очень тяжело. Молодые люди, по ее словам, приходят в службу. Но не выдерживают дикой нагрузки и уходят через год-два.

Участвовали в пикете и активисты. По их мнению, бригад в Новосибирске очень мало. И все они мечутся по миллионному городу. Если ситуацию не исправить, уверены активисты, Новосибирск лишится скорой.

Участники пикета отметили, что непростая ситуация в городе со скорой сложилась в последний год. Они обратились к властям области с просьбой предоставить «информацию о реальном положении дел в городской ССМП, а также – в других подразделениях ССМП городов и районов области».

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