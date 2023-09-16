Один погиб и трое пострадали: страшная авария произошла на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области водитель «Лады» налетел на насыпь и погиб. Фото: Госавтоинспекция по НСО.
Жуткая авария произошла вечером 16 сентября в Ордынском районе Новосибирской области. Там на трассе «Новосибирск - Кочки – Павлодар» водитель «Лады» налетел на насыпь и погиб. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.
– Водитель «Лады» ехал в направлении рабочего посёлка Ордынское. По предварительной информации, на 96 км в месте производства дорожных работ, проигнорировав предупреждающие дорожные знаки, совершил наезд на препятствие (насыпь), – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В аварии водитель «Лады» получил смертельные травмы. Его пассажиры – парень 1993 года рождения, девушка, на вид 20-25 лет и девушка 2004 года рождения, выжили, но пострадали. Их госпитализировали.
На месте аварии работает ГИБДД.
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