На Затулинке в Новосибирске парни устроили конфликт со стрельбой. Фото: "АСТ-54".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Новосибирске на улице Виктора Уса, на Затулинке произошел массовый конфликт со стрельбой. По словам очевидцев, в одного парня брызнули из перцового баллончика, а за него вступились несколько человек. А обидчики вызвали подкрепление.

– Пацаны ходили с огнестрельным оружием и палками дубасили всех, кого встречали. Один парень прятался на балконе второго этажа, его там поймали и скинули, или он сам спрыгнул. Пацана погнали до водоёма и там на тропинке догнали и избили, – рассказали в группе «АСТ-54».

Оружие было, утверждают новосибирцы, у обоих сторон конфликта. На место вызывали полицию.

– Сотрудники выезжали, на месте никого не обнаружено. Так как заявок было несколько, экипажи были приближены к месту произошедшего. Из медицинского учреждения сообщений о пострадавших не поступало. Заявлений не было, – прокомментировали информацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции проводят проверку инцидента. Устанавливают обстоятельства и участников конфликта.

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