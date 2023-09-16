В Новосибирске 7-летний мальчик упал с 8-го этажа и выжил

В Новосибирске семилетний мальчик выжил после падения с 8-го этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 16 сентября, в Новосибирске произошло ЧП: семилетний ребенок выпал из окна 8-го этажа.

– Это случилось на улице Выборной. Мальчик выпал с 8-го этажа и выжил, – сообщил КП Новосибирск источник.

Ребенка увезли в травматологию. Известно, что произошел несчастный случай.

На месте ЧП работали экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.

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