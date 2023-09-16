В Новосибирске посетитель бара пострадал после потасовки с охранниками

В Новосибирске посетитель бара пострадал посте потасовки с охранниками.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске в баре на улице Воинской посетитель пострадал после потасовки с охранниками. Он получил травмы после того, как уснул за барной стойкой, а охранники силой вытолкали его на улицу. Инцидент КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе полиции объяснили, что конфликт в заведении, в результате которого пострадал посетитель, был в ночь на воскресенье, 10 сентября. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
– По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.
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