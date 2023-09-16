«Сильная боль и отёк»: в больнице под Новосибирском отказали в приёме ребёнку с температурой и флюсом

В больнице под Новосибирском отказали в приёме ребёнку с температурой и флюсом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Маслянино Новосибирской области пожаловалась на работу местной ЦРБ. По ее словам, там отказали в приеме ее ребёнку. При этом у 7-летнего сына сибирячки была высокая температура и сильная зубная боль. Женщина уточнила, что произошел инцидент в конце августа.

– С таким ужасом я не сталкивалась ни разу в жизни, когда в субботу 26 августа ребенка 7 лет привезла в больницу с острой зубной болью, был флюс и температура 37,8. Нас не приняли экстренно, хотя дежурил детский стоматолог, но на посту мне сказали его вызывать не будут, так как его не дёргают по пустякам,– написала женщина в соцсетях.

По ее словам, в больнице им велели дождаться понедельника, 28 августа. В назначенный день мать снова привезла сына в больницу. В регистратуре, уверяет женщина, заявили, что детского стоматолога на месте нет. Поэтому их направили к взрослому специалисту.

– Он, когда увидел большой отёк нижней челюсти, был в шоке, почему нам не удалили вовремя зуб, – добавила женщина.

Специалист направил мальчика в Новосибирск. Там его экстренно прооперировали. После чего 10 дней ребёнок восстанавливался.

После того, как мальчик выздоровел, возникла проблема с получением справки для школы. Мама ребёнка уточнила, что врачи не могли выдать им нужную справку. Им прошлось пройти несколько кабинетов, чтобы получить нужный документ.

Женщина попросила принять меры к специалистам, из-за которых пострадал ее ребёнок.

В инциденте пообещало разобраться руководство больницы.

– О ситуации уже доложено, будет проведена комиссия по контролю качества, приняты меры! – написали представители администрации Маслянинской ЦРБ.

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