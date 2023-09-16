В Новосибирске с рельсов слетел трамвай и заблокировал движение. Фото: предоставлено Алиёй.

В Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев с рельсов сошел трамвай. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

– Трамвай слетел с рельсов и полностью перекрыл дорогу в сторону площади Маркса, – сообщили горожане.

Новосибирцы связывают инцидент с ремонтом трамвайных путей на Сибиряков-Гвардейцев. По их словам, он длится слишком долго.

Из-за транспорта, который заблокировал дорогу, на участке образовалась дикая пробка

– Мы стояли в транспорте битком, девушка в обморок упала - после открыли двери, мы все пошли пешком до следующей остановки...– Ремонт трамвайных путей на Сибиряков-Гвардейцев, кажется, будет бесконечной историей, – сетуют новосибирцы.

Новосибирцы утверждают, что на участке не видно рабочих.

– Ощущение, что ремонт начали, но забыли закончить…

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