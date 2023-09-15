Депутаты Заксобрания Новосибирской области готовы встать на защиту сельхозпроизводителей

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области намерены встать на защиту интересов сельхозпроизводителей. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области намерены встать на защиту интересов сельхозпроизводителей, обратившись в профильный комитет Государственной Думы.

На заседании аграрного комитета регионального парламента принято решение донести до Минсельхоза РФ, что требования по переработке побочных продуктов животноводства трудно исполнимы. Согласно изменениям федерального законодательства, в области необходимо построить 727 специализированных площадок из бетона общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров. При существующих мощностях областным производителям бетона понадобится 5 лет, чтобы удовлетворить этот запрос, а обойдётся строительство навозохранилищ в 14 миллиардов рублей. Причем затраты лягут на предприятия, владеющие поголовьем от 500 коров и более.

— Не знаю, как на поголовье в 11 тысяч голов КРС можно настроить достаточно площадок, — возмутился депутат Олег Бугаков, возглавляющий племзавод «Ирмень».

Эту резонансную тему председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив уже поднимал в апреле на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

— В советские времена руководителей хозяйств, которые не вывозили навоз на поля, лишали партбилетов, а те, кто это делал, наоборот, представляли к госнаградам! — аргументировал тогда спикер регионального парламента.

Депутаты аграрного комитета абсолютно согласны, что нововведение может быть разорительным для сельхозпроизводителей.

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