Новосибирцы назвали зарплату мечты для счастливой жизни

Новосибирцы назвали аналитикам зарплату мечты, которая необходима им для счастливой жизни. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирцы назвали аналитикам зарплату мечты, которая необходима им для счастливой жизни. Специалисты портала SuperJob провели опрос и выяснили, что запросы людей растут вместе с уровнем цен.

Так, в 2018 году для счастья новосибирцам была нужна зарплата в 167 тысяч рублей, в 2019 — уже 168, а в 2021 году — 170 тысяч. В сентябре же сумма достигла рекордной отметки в 210 тысяч.

Респонденты младше 24 лет называют предпочтительной зарплату в 150 тысяч рублей, а люди старше 45 лет — 222 тысячи. При этом, при увеличении доходов запросы не снижаются, а только растут.

Самые большие зарплатные ожидания имеют жители столицы — москвичи хотят получат 265 тысяч рублей, жители культурной столицы и Владивостока — по 230 тысяч, чуть меньше — 220 тысяч — хотят зарабатывать жители Хабаровска.

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