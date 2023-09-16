Один погиб, двое пострадали: страшное ДТП с двумя иномарками произошло на трассе в Новосибирской области

ДТП с погибшим и двумя пострадавшими произошло под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В Карасукском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. Она случилась поздно вечером 15 сентября. О происшествии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Около 21:50 мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался по территориальной автодороге со стороны города Карасука в направлении села Студëное. При неустановленных обстоятельствах на 4 км дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, под управлением мужчины 1977 года рождения, – уточнили подробности в Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель Daewoo. А женщина-пассажир Daewoo 1979 года рождения и водитель Toyota получили различные травмы.

По факту аварии проводят доследственнуюю проверку.

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