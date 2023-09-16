Врачи «скорой» обсудили с минздравом тему зарплат в Новосибирской области

Врачи скорой помощи обсудили с минздравом Новосибирской области тему зарплат. Фото: правительство НСО

Врачи скорой помощи обсудили с минздравом Новосибирской области тему зарплат. Встреча прошла 15 сентября: на ней присутствовали представители всех подстанций, министр здравоохранения и глава комитета по соцполитике Заксобрания.

— Вопрос заработной платы встал в регионе особенно остро после отмены ковидных выплат из фонда соцстрахования. Замминистра здравоохранения Александр Колупаев напомнил, что средняя зарплата медиков станции скорой помощи в Новосибирске соответствует целевым показателям «майских указов» Президента России, — сообщили в областном правительстве.

Тем не менее, в минздраве напомнили, что уровень дохода — основной элемент в привлечении сотрудников. Поэтому необходимо пересмотреть подходы к стимулированию в рамках фонда оплаты труда сотрудников скорой помощи.

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