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НовостиДом. Семья16 сентября 2023 2:17

«Похоже, над ней издевались»: жительница Новосибирска нашла у мусорки краснокнижную черепаху

В Новосибирске спасают краснокнижную черепаху, выброшенную на помойку
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна КОЖЕВНИКОВА
В Новосибирске спасают краснокнижную черепаху, выброшенную на помойку. Фото: предоставлено Кариной.

В Новосибирске спасают краснокнижную черепаху, выброшенную на помойку. Фото: предоставлено Кариной.

Жительница Новосибирска обнаружила черепаху возле мусорных баков. Она забрала ее себе. У черепахи на панцире сибирячка заметила несколько трещин.

– Нашла ее на помойке. Не знаю, кто ее туда выбросил. Оставить у себя не могу. Пока посадила в бочку и пытаюсь найти ей хозяев. Как верно за ней ухаживать, ума не приложу, – рассказала КП-Новосибирск женщина.

Биолог Алексей Яновский рассказал КП-Новосибирск, что на помойку кто-то выбросил редкий вид черепахи, краснокнижный.

– На фото болотная черепаха, панцирь продолговатый, с желтыми пятнами по краям, кисть передней лапы широкая, похожа на ласты. Это краснокнижный вид, который нельзя содержать в неволе и торговать. Дома не получится создать тех условий, которые будут максимально похожи на естественные, - рассказывает Алексей Павлович.

По словам ученого, трещины на панцире скоро срастутся, это не представляет никакой опасности.

– Но это очень похоже на жестокое обращение с животными, – говорит биолог.

Он рекомендовал женщине, которая нашла черепаху, передать ее в зоопарк.

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