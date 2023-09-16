ХК «Сибирь» проиграла «Сочи» со счетом 4:2

ХК «Сибирь» проиграла хоккейному клубу «Сочи» со счетом 4:2. Фото: hcsibir1962

ХК «Сибирь» проиграла хоккейному клубу «Сочи» со счетом 4:2. Это стало третьим поражением для новосибирских хоккеистов подряд.

— Несмотря на поражение, Дэвиду Немировски понравилась игра «Сибири» в атаке и по движению. Наставник уверен, что победы обязательно придут, — сообщает телеграм-канал ХК «Сибирь».

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. Игра состоится 17 сентября.

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