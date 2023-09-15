В Новосибирской области продают агрохолдинг за 850 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области продают агрохолдинг за 850 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». Специализируется комплекс на мясной и молочной продукции, а также растениеводстве. В него входят несколько участков в Кочневском, Баганском, Венгеровском и Купинском.

Площадь комплекса превышает 32 тысячи гектаров. В качестве недвижимости — телятники, откормочники, склады. Их общая площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров.

В агрокомплексе работает уже сложившийся коллектив, более 150 человек.

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