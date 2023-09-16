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НовостиОбщество16 сентября 2023 0:00

+26 градус и солнце: в Новосибирск придут теплые выходные

В Новосибирске 16 августа потеплеет до +21 градуса
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирск придет бабье лето.

В Новосибирск придет бабье лето.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Середина сентября приятно удивит теплом. На выходных нас ждёт продолжение недолгого бабьего лета, когда воздух днём прогреется до +19...+21 градуса.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара поднимется до +18...+23 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы