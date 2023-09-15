Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут седого мужчину в красно-синей куртке

В Новосибирске ищут седого мужчину в красно-синей куртке. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Заельцовском районе Новосибирска ищут 60-летнего Юрия Алексеевича Дегтярева. 14 сентября он вышел из дома и пропал.

- Мужчина худощавого телосложения, рост 170-172 сантиметра. Глаза зеленые, волосы седые. Был одет в красно-синюю куртку с капюшоном, темно-синюю олимпийку с красными и голубыми лампасами, черные брюки и туфли. С собой была черная матерчатая сумка через плечо, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Владимир Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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