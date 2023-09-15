Правительство Новосибирской области сложило полномочия с 15 сентября. Фото: правительство НСО
Правительство Новосибирской области сложило полномочия в пятницу, 15 сентября. Однако до формирования нового состава оно продолжит работу.
- Вся кадровая работа будет продолжаться в плановом порядке, продолжаем трудиться и выполнять все задачи, которые перед нами стоят и которые мы с вами согласовали, - отметил губернатор Андрей Травников.
Правительство объявило о прекращении полномочий после инаугурации главы региона. Его избрали второй раз. Андрей Травников в ближайшие 5 лет будет главой Новосибирской области.
Новый состав правительства региона сформирует губернатор. Согласно законодательству, процедуру необходимо провести в течение месяца со дня вступления в должность.
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