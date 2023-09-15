В Новосибирске «Мазда» сбила 11-летнюю девочку на велосипеде

В Новосибирске «Мазда» сбила подростка на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Мазда» сбила подростка на велосипеде. ДТП случилось вечером 15 сентября.

— В 20: 25 33-летний водитель «Мазды» ехал по улице Первомайской, где напротив дома № 236, поворачивая налево, сбил 11-летнюю девочку, переезжавшую проезжавшую проезжую часть на велосипеде, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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