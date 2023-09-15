Бил руками и ремнем: в Кузбассе отчим издевался над двумя малышами

В Кузбассе отчим издевался над двумя малышами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Киселевске Кемеровской области отчим почти год избивал трехлетнего мальчика и его младшую сестру, сообщает издание «Сибдепо». Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Как выяснили правоохранители, с мая 2022 года по февраль 2023 года малыши подвергались издевательствам со стороны 32-летнего сожителя их мамы.
- В период совместного проживания отчим систематически наносил удары руками и ремнем в различные части тела, чем причинял физическую боль и психические страдания. В связи с тем, что мать детей стала злоупотреблять спиртным, соседи, обеспокоенные их судьбой, сообщили об этом в правоохранительные органы и попросили помощи, - рассказали в региональном Следкоме.
Сейчас детей забрали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А семью поставили на учет. Отмечается, что ранее родители не вызывали вопросов у правоохранителей.
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