Бил руками и ремнем: в Кузбассе отчим издевался над двумя малышами

В Кузбассе отчим издевался над двумя малышами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске Кемеровской области отчим почти год избивал трехлетнего мальчика и его младшую сестру, сообщает издание «Сибдепо». Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как выяснили правоохранители, с мая 2022 года по февраль 2023 года малыши подвергались издевательствам со стороны 32-летнего сожителя их мамы.

- В период совместного проживания отчим систематически наносил удары руками и ремнем в различные части тела, чем причинял физическую боль и психические страдания. В связи с тем, что мать детей стала злоупотреблять спиртным, соседи, обеспокоенные их судьбой, сообщили об этом в правоохранительные органы и попросили помощи, - рассказали в региональном Следкоме.

Сейчас детей забрали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А семью поставили на учет. Отмечается, что ранее родители не вызывали вопросов у правоохранителей.

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