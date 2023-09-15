Психолог рассказала, чем опасны сверхнагрузки для школьников.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Дополнительные нагрузки могут привести к печальным последствиям для здоровья школьников. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, сверхнагрузки часто вызывают повышенную возбудимость, раздражительность, нервозность и истерики.
- Иногда родители сильно нагружают ребят, и они начинают плохо себя чувствовать: начинается повышенная возбудимость, раздражительность, нервозность, истерики и другие неприятные моменты, которые показывают, что ребенку плохо и он устает, - рассказала психолог.
Она призвала родителей обратить особое внимание на детей младшего возраста, так как они не до конца понимают свое состояние и могут не рассказать о плохом самочувствии.
При переутомлении необходимо снизить нагрузку на ребенка и построить день так, чтобы у него было время на отдых.
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