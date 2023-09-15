В Новосибирске объявили режим «черного неба». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится с 16 по 18 сентября.

- В период с 10:00 16 сентября до 18:00 18 сентября в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности, - говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

Согласно данным сервиса iqair.com, в настоящее время индекс качества воздуха равен 61. Показатель говорит о средней загрязненности.

Во время неблагоприятных метеоусловий специалисты рекомендуют воспользоваться защитной маской. Также лучше закрыть в помещении окна и запустить очиститель воздуха.

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