Сотрудники новосибирской скорой оценят новую систему оплаты труда

Константин Хальзов встретился с представителями всех подстанций ССМП и администрацией медучреждения. Фото: правительство НСО

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с представителями всех подстанций ССМП и администрацией медучреждения. Участие во встрече также принял председатель комитета по социальной политике регионального заксобрания Игорь Гришунин. Повод для разговора — появившиеся в конце августа в СМИ публикации о «катастрофической ситуации» в новосибирской скорой с анонимными жалобами сотрудников на «массовые увольнения», «критическое сокращение бригад», «минимальные зарплаты», «неработающую информационную систему». Министр предложил врачам и фельдшерам обсудить волнующие их вопросы, и дальнейшее развитие службы.

— В 2019 году мы так же встречались с вашим коллективом. Мне ваши коллеги рассказывали о старых машинах, о том, что нет оборудования, спецодежды, лекарственных препаратов не хватает, звучал и вопрос заработной платы. Я могу сказать, что многое из того разговора сейчас исполнено, и работу по развитию скорой, созданию условия для ее бесперебойной работы мы продолжаем, — сообщил Константин Хальзов. — Нет никаких подтверждений, что работа скорой помощи организована неадекватно. Официальная статистика, которую фиксирует медицинская информационная система, говорит о том, что скорая медицинская помощь полностью исполняет целевые показатели.

По словам диспетчеров скорой, у них остаются вопросы к работе новой информационной системы по приему вызовов, скорая помощь полностью перешла на нее два месяца назад. В Минцифре сообщили, что совместно с Минздравом проведут дополнительный комплексный аудит программы — в течение недели специалисты будут работать с диспетчерами на всех этапах приема и обработки вызова.

Следующий важный вопрос — заработная плата. Он остро встал в регионе, как и во всей стране, после отмены ковидных выплат из фонда социального страхования. Главврач станции СМП Александр Балабушевич рассказал, что медучреждение с мая начало переход на новую систему оплаты труда. Стимулирующие выплаты теперь будут напрямую зависеть от количества выполненных вызовов у сотрудников выездных бригад, и от количества принятых — у диспетчеров. Зарплата за август начислена уже по новому алгоритму.

По итогам встречи принято решение: сотрудники скорой в течение 2-х месяцев оценят эффективность принимаемых мер — внедрения новой системы оплаты труда и доработку программного обеспечения для диспетчеров — после чего обсудят с руководством Минздрава и профильным комитетом Заксобрания дальнейшие шаги по развитию службы скорой медицинской помощи.

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