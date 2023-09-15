В Новосибирске на дамбе ГЭС столкнулись фургон и легковушка: пробка образовалась в обе стороны

В Новосибирске на дамбе ГЭС столкнулись фургон и хэтчбек. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на дамбе ГЭС столкнулись фургон и хэтчбек. Авария случилась вечером в пятницу, 15 сентября.

— На дамбе ГЭС лоб в лоб столкнулись водители фургона Peugeot Boxer и хэтчбека. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Из-за ДТП образовалась длинная пробка в обе стороны, свободной осталась только одна полоса. По данным портала Яндекс. Карты, загруженность на данном участке дороги сейчас составляет 8 баллов.

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