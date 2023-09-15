В Новосибирске открылся Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2023». Фото: «Книжная Сибирь»
15 сентября в Новосибирске открылся Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2023». В его рамках пройдут порядка 150 событий.
Фестиваль разделен на несколько блоков: выставка-ярмарка, региональный книжный форум, межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия», региональный фестиваль детской книги.
В мероприятии участвуют издательства, библиотеки, творческие объединения, образовательные учреждения и другие.
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, выставки, творческие встречи.
Мероприятия пройдут с 15 по 17 сентября в публичной научно-технической библиотеке СО РАН.
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