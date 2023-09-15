В Новосибирске новую дорогу от Гусинобродского шоссе откроют не раньше 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске новую дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной откроют не раньше 2026 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорожные работы по улице Доватора проведут в целях улучшения транспортной доступности жилмассива «Плющихинский» и МЖК «Восточный».

Проводить ремонт будут в два этапа. Первый затронет участок от пересечения с Гусинобродским шоссе до пересечения с улицей Высоцкого. Второй - от пересечения с улицей Высоцкого до пересечения с улицей Татьяны Снежиной.

Проект подготовят в июле 2024 года. Его реализация займет еще два года.

- Учитывая сроки завершения разработки проектной документации, а также необходимость изъятия значительного количества земельных участков в садоводческих обществах, попадающих в зону строительства, прогнозируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - не ранее 2026 года, - говорится в сообщении администрации.

Дорогу отремонтируют за 679 миллионов рублей. Из них 651,8 миллиона - из областного бюджета.

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