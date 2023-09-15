Сибирячка убила своих маленьких детей, а потом покончила с собой

В Барнауле женщина убила своих маленьких детей, а потом свела счеты с жизнью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Барнауле женщина убила своих маленьких детей, а потом свела счеты с жизнью. Трагедия произошла в доме на улице Шумакова. В квартире обнаружили тела 3-летнего мальчика, его 8-месячного брата. Позже было найдено тело их матери.

— При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью, — сообщает издание «Толк».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетних». Следователи разбираются в произошедшем.

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