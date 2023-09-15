Приревновал к бывшей: под Новосибирском мужчина пырнул знакомого ножом в ходе разборок

Под Новосибирском мужчина пырнул знакомого ножом в ходе разборок. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Черепановского района Новосибирской области устроили разборки, во время которых один из мужчин пырнул другого ножом. Происшествие случилось 14 сентября.

До этого знакомые в одной компании распивали алкоголь.

- В ходе застолья 48-летний мужчина на почве ревности к своей бывшей сожительнице напал на 35-летнего знакомого и нанес ему удар ножом в живот, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Пострадавшему с ножевым ранением первую помощь оказали полицейские, а после он был доставлен в больницу.

Нападавшего задержали. За неповиновение требованиям полиции его поместили в спецприемник на трое суток. Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас уточняются все детали произошедшего.

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