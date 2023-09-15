В Новосибирске киберспортсмены поборются на турнире за три миллиона рублей

В Новосибирске киберспортсмены поборются за три миллиона рублей. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирске киберспортсмены поборются за три миллиона рублей. Турнир начнется 25 сентября и продлится до апреля 2024 года.

В соревнованиях участвуют шесть регионов России, в числе которых Новосибирская область.

- Турнир впервые пройдет в новом формате, ориентированном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Каждый этап соревнований посвящен выдающимся деятелям нашей страны, - рассказал министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

В рамках турнира участники сыграют в DOTA 2 и CS:GO. Общий призовой фонд составит три миллиона рублей.

Принять участие в соревнованиях могут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

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