В Новосибирске за пять лет список крупнейших налогоплательщиков изменился на 90%

В Новосибирской области за пять лет список крупнейших налогоплательщиков изменился на 90%. Фото: Даниил ОПАРИН

За пять лет в Новосибирской области список крупнейших налогоплательщиков изменился на 90%, сообщает РБК со ссылкой на региональное Министерство финансов.

Согласно данным, общая сумма поступлений в госбюджет за первое полугодие составила 116, 17 миллиарда рублей. 21% бюджета составили перечисления десяти крупных налогоплательщиков. Они внесли 25,9 миллиарда рублей.

Наблюдается рост числа крупнейших налогоплательщиков. Вместе с этим выросли и суммы - в 4,5 раза.

В течение пяти лет в списке держится только одна компания. Остальные участники рейтинга регулярно сменяются.

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