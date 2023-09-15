Новосибирское правительство продолжит работу в том же составе до середины октября

Новосибирское правительство продолжит работу в том же составе до формирования нового. Фото: правительство НСО
Правительство Новосибирской области продолжит работу в том же составе до формирования нового. Правительство сложило свои полномочия в пятницу, 15 сентября.
- Вся кадровая работа будет продолжаться в плановом порядке, продолжаем трудиться и выполнять все задачи, которые перед нами стоят и которые мы с вами согласовали, - отметил губернатор Андрей Травников.
Сегодня прошла инаугурация главы региона. Его избрали второй раз. Андрей Травников в ближайшие 5 лет будет главой Новосибирской области.
Правительство региона сформирует губернатор не позже месяца со дня вступления в должность.
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