В Заксобрании Новосибирской области согласовали поправки в проект о компенсации расходов на газификацию. Фото: Заксобрание НСО.

15 сентября на заседании комитета обсудили проект изменений в статьи 2 и 3 Закона Новосибирской области «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации». Как пояснила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, по поручению Губернатора и с учетом предложений прокуратуры Новосибирской области расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов по газификации жилых домов.

Так, если дом находится в собственности, расположен на территории области и включен в региональную программу газификации, компенсировать свои расходы смогут инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, участники специальной военной операции и члены семей погибших участников СВО. В проекте закона уточняются условия предоставления компенсации.

– У нас есть уже достаточно большое количество обращений от членов семей участников специальной военной операции, чтобы мы оказали им помощь по газификации жилья, – объяснила Елена Бахарева высокую социальную значимость принятия закона.

Министр ответила, что для получения компенсаций нужно будет подтвердить факт проживания в Новосибирской области, а также сумму тех расходов, что были направлены на покупку газового оборудования. Либо же на работы, проведенные на участке. Кроме того, собственнику нужно будет подтвердит свое право на жилое помещение.

– У нас есть две формы поддержки, связанные с газификацией. Сегодня мы говорим о компенсации расходов. Это региональная мера поддержки. Ею могут воспользоваться девять категорий граждан. С учетом того, что мы сегодня шесть дополняем, всего будет 15 льготных категорий, которые могут пользоваться поддержкой по газификации жилых помещений. Компенсация предполагает, что человек сначала понес расходы, потом предоставил нам документы. Максимальная сумма компенсации может составить 100 тысяч рублей, – добавила Елена Бахарева.

Известно, что вторую форму поддержки финансируют из федерального бюджета. А получить субсидию возможно до расходов, направленных на газификацию. Однако есть ряд условий, которым нужно соответствовать. При этом у человека есть выбор. Он может получить или компенсацию или субсидию. В обоих случаях сумма будет одинаковой.

По словам Елены Бахаревой, на реализацию в области закона потребуется 127 миллионов рублей.

– Решением комитета проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Новосибирской области «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» внесен на рассмотрение сессии Законодательного Собрания, – уточнили в Заксобрании Новосибирской области.

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